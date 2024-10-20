Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием «ядерного оружия». Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
«Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада», — сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, у разрушенной украинской экономики и науки нет ни малейших возможностей для создания ядерного оружия.
«С другой стороны, “грязную радиоактивную бомбу” там создать способны. Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала. Так что нам надо оставаться начеку», — сказал Сальдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. Любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах, добавил он.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Президент России также добавил, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже говорило о ядерном оружии. Еще до того, как кризис перешёл в горячую фазу, они заявляли о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие, добавил он.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.