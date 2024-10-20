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Губернатор Прикамья Махонин показал трогательные поделки своих детей

Он опубликовал фото работ и рассказал об отцовстве.

Источник: телеграм-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал трогательные поделки своих детей, опубликовав фото их работ в своём телеграм-канале.

Глава региона выложил снимки поделок детей в День отца. На них — раскрашенное изображение зверька, похожего на капибару и сделанная из цветной бумаги поделка — объёмный зонтик, украшенный вырезанными осенними листьями и сердечками.

Дмитрий Махонин сопроводил фотографии постов, в котором рассуждает о роли родителя и качествах, которым он должен обладать.

«Самые трогательные подарки — от наших детей. Быть папой — большое счастье и огромная ответственность. Нужно всегда быть примером, опорой и поддержкой для своих детей», — написал Дмитрий Махонин.

Губернатор также отметил, что в Пермском крае есть много хороших семей, где отцы — настоящие герои.

Напомним, Дмитрий Махонин — многодетный отец. Он с супругой воспитывает четырёх детей. Периодически губернатор Пермского края выкладывает фото и видео с семьёй. Летом он опубликовал снимок со старшей дочерью — они вместе были на концерте Вячеслава Бутусова на закрытии фестиваля «Город встреч». Ранее он неоднократно публиковал фото и видео с младшей дочерью, Любой. Обычно это трогательные кадры важных событий её жизни или совместного времяпрепровождения.