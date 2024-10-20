Губернатор Прикамья Махонин показал трогательные поделки своих детей

Напомним, Дмитрий Махонин — многодетный отец. Он с супругой воспитывает четырёх детей. Периодически губернатор Пермского края выкладывает фото и видео с семьёй. Летом он опубликовал снимок со старшей дочерью — они вместе были на концерте Вячеслава Бутусова на закрытии фестиваля «Город встреч». Ранее он неоднократно публиковал фото и видео с младшей дочерью, Любой. Обычно это трогательные кадры важных событий её жизни или совместного времяпрепровождения.