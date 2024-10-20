Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией

«Отказаться от Приднестровья Санду была бы рада, она просто не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдовы. Дело в том, что без Приднестровья Молдова рискует сразу утратить свою государственность, она попросту будет поглощена Румынией. В случае “унири” (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 — 1940 годов», — сказал он.