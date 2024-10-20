Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией

«Отказаться от Приднестровья Санду была бы рада, она просто не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдовы. Дело в том, что без Приднестровья Молдова рискует сразу утратить свою государственность, она попросту будет поглощена Румынией. В случае “унири” (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 — 1940 годов», — сказал он.
Эксперт отметил, что это не только какие-то здания в центральных частях молдавских городов, это огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян, таким образом нынешние молдавские элиты окажутся обобраны до нитки, как это уже было 100 лет назад.
«Думаю, что они отдают себе отчет в этом и, в отличие от “румынки” Санду и ее “румынской” команды во власти, не торопятся прощаться с собственной государственностью», — заключил он.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.