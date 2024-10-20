«Расположив лоялистов на стратегических ролях, маргинализировав своих критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которая не позволяет ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель комиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального захвата власти», — говорится в материале.
Фази заявил, что это еще больше централизует власть в Брюсселе — особенно в руках самой фон дер Ляйен. Он также привел слова профессора права ЕС в Высшей коммерческой школе Парижа (HES Paris) Альберто Алеманно, который подчеркнул, что фон дер Ляйен пытается преобразовать ЕК «из коллегиального органа в президентский офис».
«Относительно незамеченным осталось то, что фон дер Ляйен использовала украинский кризис, чтобы продвинуть расширение исполнительных полномочий комиссии сверху вниз, что привело к фактической наднационализации внешней политики ЕС, одновременно обеспечивая соответствие блока (или, скорее, подчинение) стратегии США — НАТО», — считает автор статьи.
По его словам, передает «Газета.Ru», одним из признаков этого процесса стало то, что на ключевые оборонные и внешнеполитические должности в ЕК были назначены представители стран Балтии, которые разделяют жесткий антироссийский курс фон дер Ляйен.
«Одной из особенно важных фигур является Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, который в случае утверждения возьмет на себя роль первого комиссара ЕС по обороне. Кубилюс, известный своими тесными связями с финансируемыми США НПО и аналитическими центрами, будет отвечать за европейскую оборонную промышленность и, как ожидается, будет добиваться большей интеграции военно-промышленного производства», — добавил Фази.
До этого, 25 сентября, член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Норберт Кляйнвэхтер заявил, что Европейскому союзу (ЕС) угрожает возможность превращения фон дер Ляйен в «королеву Европы». Он считает, что она хочет править на уровне всей Европы — против национальных государств.
Ранее, 19 сентября, издание Politico заявило, что Урсула фон дер Ляйен значительно укрепила свои позиции в новообразованном составе ЕК и получила полный контроль над делами ЕС. По данным авторов статьи, фон дер Ляйен несколько месяцев работала над устранением оппозиции внутри комиссии. Среди ее соперников выделяют еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона.
ЕС обнародовал новый состав Еврокомиссии на следующие пять лет 17 сентября. Он начнет работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены Европарламентом.