В Британии указали на намерение фон дер Ляйен захватить власть в Еврокомиссии

Фази заявил, что это еще больше централизует власть в Брюсселе — особенно в руках самой фон дер Ляйен. Он также привел слова профессора права ЕС в Высшей коммерческой школе Парижа (HES Paris) Альберто Алеманно, который подчеркнул, что фон дер Ляйен пытается преобразовать ЕК «из коллегиального органа в президентский офис».