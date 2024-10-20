Приморье отмечает 86-летие со дня образования

«Приморье — край молодых людей. Более 500 тысяч молодых ребят проживает в Приморье. Владивосток вместе с Москвой стал Молодежной столицей России. Будущее нашего края предстоит развивать именно молодежи. Им строить жилье, дороги, заниматься социальной сферой, учить и образовывать своих детей и своих внуков. Им строить будущее Приморья. Я уверен, что наша молодежь достойна дороги своих отцов, дедов и прадедов, которые, пройдя тяжелые испытания, оставили нам это наследие. Пусть это наследие живет в веках. Пусть живет и процветает наш родной Приморский край — форпост России на Дальнем Востоке. С праздником, дорогие друзья!» — обратился к присутствующим Олег Кожемяко.