Приморье отмечает 86-летие со дня образования

Торжественное собрание в День Приморского края, 20 октября, состоялось во Владивостоке. Приморье в этом году отмечает 86-летие со дня образования. В рамках мероприятия губернатор Олег Кожемяко поздравил собравшихся и вручил жителям края награды федерального и регионального уровня, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время своего выступления Губернатор отметил, что Приморье — регион трудолюбивых, целеустремленных и талантливых людей, которые добиваются успехов во всех отраслях.
«Мы по праву гордимся нашим регионом, его интересной историей, богатым культурным наследием, его достижениями. Конечно, мы гордимся его людьми, трудолюбивыми и целеустремленными. Приморцы добиваются успехов и проявляют свои таланты во всех сферах жизни. Это общественные и политические деятели, предприниматели и военные, спортсмены и люди творческих профессий. Именно они создают в крае условия для развития экономики, социальной сферы, транспорта и логистики. Добиваются успехов в жилищном строительстве. В воспитании своих детей», — заявил со сцены Олег Кожемяко.
Большое внимание Губернатор уделил поддержке специальной военной операции, оказанию всей необходимой помощи и всяческого содействия семьям героев, выполняющих свой воинский долг.
«Мы не можем не сказать о той большой работе, которую приморцы проводят в тылу и на фронте. Наши земляки защищают нашу землю от нацизма. И каждый приморец здесь, в тылу, делает все, чтобы помочь нашим ребятам снаряжением, обмундированием, экипировкой, инвентарем. Мы верим в Победу. Склоняем головы перед павшими товарищами. Ждем наших ребят домой. Мы создадим все условия для их адаптации и социализации», — отметил глава региона.
«Приморье — край молодых людей. Более 500 тысяч молодых ребят проживает в Приморье. Владивосток вместе с Москвой стал Молодежной столицей России. Будущее нашего края предстоит развивать именно молодежи. Им строить жилье, дороги, заниматься социальной сферой, учить и образовывать своих детей и своих внуков. Им строить будущее Приморья. Я уверен, что наша молодежь достойна дороги своих отцов, дедов и прадедов, которые, пройдя тяжелые испытания, оставили нам это наследие. Пусть это наследие живет в веках. Пусть живет и процветает наш родной Приморский край — форпост России на Дальнем Востоке. С праздником, дорогие друзья!» — обратился к присутствующим Олег Кожемяко.
В праздничной атмосфере Губернатор вручил заслуженные награды федерального и регионального уровня жителям Приморья.
Настоящим подарком к празднику для всех присутствующих стали выступления ведущих творческих коллективов края.