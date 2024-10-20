Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья

«Кому-то очень важно поддерживать в регионе нестабильность, чтобы в случае форс-мажоров использовать региональный конфликт в своих геополитических целях. Когда у руля в Кишиневе находится прозападная марионетка, рассчитывать на позитив, особенно в нынешней ситуации, конечно, не приходится. И пока она у власти, экспертам приходится гадать, начнется ли война на Днестре или нет», — сказал он.