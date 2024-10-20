Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья

«Кому-то очень важно поддерживать в регионе нестабильность, чтобы в случае форс-мажоров использовать региональный конфликт в своих геополитических целях. Когда у руля в Кишиневе находится прозападная марионетка, рассчитывать на позитив, особенно в нынешней ситуации, конечно, не приходится. И пока она у власти, экспертам приходится гадать, начнется ли война на Днестре или нет», — сказал он.
Он отметил, что теоретически никто не может помешать двум сторонам конструктивно решать их текущие проблемы и постепенно приближаться к политическому урегулированию, однако на практике, конечно, все происходит иначе.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.