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МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он может быть принят главами государств на одной из ближайших встреч, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

«На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение “Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 гг”, — рассказал он. По его словам, основные направления “предусматривали, помимо прочего, формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства”.

«В настоящее время эта работа продолжается уже в рамках “Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государстве на 2024−2026 гг”, утвержденных на упомянутом заседании Высшего Госсовета в январе этого года», — заявил дипломат.

По его словам, «правительства России и Белоруссии одобрили план мероприятий, согласовали и подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства». «Ожидаем его принятия главами государств на одной из ближайших встреч», — сказал он.

экономика
энергетика