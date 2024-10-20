МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией

«На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение “Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 гг”, — рассказал он. По его словам, основные направления “предусматривали, помимо прочего, формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства”.
«В настоящее время эта работа продолжается уже в рамках “Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государстве на 2024−2026 гг”, утвержденных на упомянутом заседании Высшего Госсовета в январе этого года», — заявил дипломат.
По его словам, «правительства России и Белоруссии одобрили план мероприятий, согласовали и подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства». «Ожидаем его принятия главами государств на одной из ближайших встреч», — сказал он.