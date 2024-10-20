МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией

По его словам, «правительства России и Белоруссии одобрили план мероприятий, согласовали и подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства». «Ожидаем его принятия главами государств на одной из ближайших встреч», — сказал он.