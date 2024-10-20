Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

«Стоило прийти “румынам” к власти в Молдове, как гагаузы оказались под давлением. Нынешняя власть чуть ли не в открытую разрабатывает планы подавления гагаузов и упразднения автономии. Если это произойдет, гагаузы готовы пойти на многое, в том числе и на провозглашение независимости от Молдовы. Кстати, попытка объединения Молдовы с Румынией точно также спровоцирует отделение Гагаузии. В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья», — сказал он.
Эксперт добавил, что гагаузы считают молдавскую государственность своим щитом перед угрозой румынизации, они прекрасно видят, что Румыния очень близко подошла к реализации своих экспансионистских планов, и они очень хорошо понимают, чем это им грозит.
«Если политика Кишинева станет угрожать безопасности региона, нейтралитету и независимости Молдовы, гагаузы, безусловно, будут этому сопротивляться», — заключил он.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.