Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

«Стоило прийти “румынам” к власти в Молдове, как гагаузы оказались под давлением. Нынешняя власть чуть ли не в открытую разрабатывает планы подавления гагаузов и упразднения автономии. Если это произойдет, гагаузы готовы пойти на многое, в том числе и на провозглашение независимости от Молдовы. Кстати, попытка объединения Молдовы с Румынией точно также спровоцирует отделение Гагаузии. В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья», — сказал он.