Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда

После этого в столице Сербии пройдет шествие «Бессмертного полка». Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, министр труда и соцзащиты Сербии Неманья Старович и министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, многочисленные участие российских и сербских граждан.