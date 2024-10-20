На выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах

По словам Панфила, наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 участках, в том числе на тех, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Директор организации заверил, что специалисты будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы проинформировать о них в течение дня.