На выборах в Молдавии зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах

Более 170 сигналов о нарушениях
Наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах президента Молдавии, заявил на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.
«Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются», — отметил он.
Так, семь случаев касаются размещения агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них, еще дважды была нарушена тайна голосования. Кроме того, зафиксированы несколько эпизодов группового голосования (например, когда в кабину для голосования вошли муж и жена). Также были случаи нарушения безопасности процесса, к примеру, не были опечатаны урны.
По словам Панфила, наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 участках, в том числе на тех, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Директор организации заверил, что специалисты будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы проинформировать о них в течение дня.
Принудительное голосование за евроинтеграцию
Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что получает сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики.
«Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия “Действие и солидарность”. — Прим. ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально», — написал он в Telegram-канале.
Кику также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса.
Медперсонал забирает бюллетени у онкобольных
В свою очередь, еще один кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев, заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях.
«Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно — больного онкоинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего», — возмутился он.
Что говорит ЦИК?
Как заявила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман, комиссию проинформировали о шести случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. По ее словам, один из инцидентов касается возможного акта коррупции избирателей, еще один — фотографирования бюллетеня.
Караман также сообщила, что члены Центризбиркома получили сведения из-за рубежа о людях, которые пытаются попасть на участки как представители избирательных конкурентов, но не имеют при себе оформленных должным образом документов. Она подчеркнула, что все наблюдатели и представители кандидатов должны были зарегистрироваться заранее.
Глава ЦИК также сообщила, что явка на выборах президента превысила 7,5%, в референдуме уже приняли участие 2,66% избирателей.
Голосование в Молдавии
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы. Также сегодня организован референдум, в рамках которого жители республики должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.