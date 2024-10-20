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Хоценко и Артемов поздравили омичей с двумя праздниками

Сегодня, 20 октября, в России отмечаются День дорожника и День отца.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября, совпали даты двух праздников — Дня дорожника и Дня отца. Со знаменательными датами омичей поздравили губернатор омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов.

Свой профессиональный праздник омские дорожники по традиции отмечают в третье воскресенье октября.

«Труд работника дорожного хозяйства непростой и физически тяжелый, но его результаты всегда востребованы. Обновленные дороги — одно из главных условий безопасности и комфорта наших жителей. Спасибо дорожникам за отличную работу и преданность делу. Новых успехов, добра и благополучия!», —говорится в поздравлении.

Сегодня в Омске и пригороде мегаполиса нормативным требованиям отвечают 85% дорог, и с каждым годом это число растет.

Семейный праздник, День отца, как и профессиональный, отмечается сегодня.

«Издавна на Руси отец — глава семьи. Он помогает детям сделать достойный выбор жизненного пути, служит опорой и примером во всем. Поздравляем всех отцов с праздником! Желаем семейного счастья и благополучия, здоровья и долголетия!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.

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