Хоценко и Артемов поздравили омичей с двумя праздниками

Сегодня, 20 октября, совпали даты двух праздников — Дня дорожника и Дня отца. Со знаменательными датами омичей поздравили губернатор омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания Александр Артемов.
Свой профессиональный праздник омские дорожники по традиции отмечают в третье воскресенье октября.
«Труд работника дорожного хозяйства непростой и физически тяжелый, но его результаты всегда востребованы. Обновленные дороги — одно из главных условий безопасности и комфорта наших жителей. Спасибо дорожникам за отличную работу и преданность делу. Новых успехов, добра и благополучия!», —говорится в поздравлении.
Сегодня в Омске и пригороде мегаполиса нормативным требованиям отвечают 85% дорог, и с каждым годом это число растет.
Семейный праздник, День отца, как и профессиональный, отмечается сегодня.
«Издавна на Руси отец — глава семьи. Он помогает детям сделать достойный выбор жизненного пути, служит опорой и примером во всем. Поздравляем всех отцов с праздником! Желаем семейного счастья и благополучия, здоровья и долголетия!» — говорится в поздравлении первых лиц региона.