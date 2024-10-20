Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем отца

И, конечно, образ отца — это образ защитника дома, семьи, родной земли. Сегодня многие наши мужчины — отцы, мужья, братья — с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашего государства в зоне специальной военной операции. Это настоящие герои, которые, как их деды и прадеды, сражаются против фашизма, чтобы небо над нашей страной было мирным и чтобы у наших детей было будущее.