Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем отца

Поздравляю всех отцов нашего города с праздником!
Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Именно глава семьи является для своих детей примером силы и чести, целеустремленности и надежности. Именно отцы показывают, каким должен быть защитник Отечества.
Верно сказал Президент России Владимир Владимирович Путин: «В нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался у детей высоким, непререкаемым авторитетом как наставник, защитник и надежный друг».
Ростовские отцы — не только опора и подмога для своих близких, но и активные участники общественной жизни города. Так, в донской столице уже более двух лет работает Совет отцов, собравший под своим крылом инициативных, амбициозных мужчин. За это время они воплотили в жизнь множество социально значимых проектов, прививают юным ростовчан истинные ценности.
Многие отцы сегодня на передовой отстаивают интересы своей Родины, демонстрируя своим сыновьям и дочерям беззаветную любовь к своей стране и народу. А сил им придает именно непоколебимая вера и поддержка их родных.
Желаю и настоящим, и будущим отцам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия! Пусть ваши дома будут наполнены светом, теплом и уютом!