Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем отца

Ростовские отцы — не только опора и подмога для своих близких, но и активные участники общественной жизни города. Так, в донской столице уже более двух лет работает Совет отцов, собравший под своим крылом инициативных, амбициозных мужчин. За это время они воплотили в жизнь множество социально значимых проектов, прививают юным ростовчан истинные ценности.