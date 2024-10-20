Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Явка на выборах в Молдавии по состоянию на 10:00 превысила 7,5 процента

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.

Источник: Sputnik Молдова/Telegram

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

«В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, это более 7,5% избирателей. В режиме онлайн мы предоставляем информацию о количестве избирателей, пришедших на участки. Данные о референдуме мы получаем отдельно от наших коллег с участков. К 9.00 в референдуме приняли участие 72364 избирателей — 2,66% избирателей», — заявила Караман.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.