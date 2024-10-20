Как проходят выборы в Молдове: явка и сообщения о нарушениях

По состоянию на 10.00 проголосовало около 200 тысяч граждан, то есть более 7% от общего количества избирателей. По словам Караман, этот уровень явки по схож с прошлыми выборами президента, прошедшими в 2020 году.
Самые активные избиратели в Молдове — в Дондюшанах, Кишиневе, Бельцах и Гагаузии.
За границей проголосовали более 18 тысяч граждан. На этот час открылись участки в Великобритании, Ирландии и Португалии, далее последуют США и Канада.
На брифинге организации Promo-Lex, ведущей наблюдение за ходом выборов, сообщили, что за первые часы проведения выборов было зарегистрировано 173 сообщения о происшествиях, из них 34 уже проверены и подтверждены.
Среди зафиксированных нарушений — наличие предвыборных плакатов, необоснованное присутствие на избирательный участках посторонних лиц, нарушения тайны голосования, необоснованное групповое голосование, ограничение доступа наблюдателей и неполадки с работой камер видеонаблюдения.
Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.