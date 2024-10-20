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Аксенов в День отца показал свое детское фото с отцом на Мамаевом кургане

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем отца и разместил в своем Telegram-канале фото со своим отцом — Валерием Аксеновым.

Источник: Российская газета

«Папа. Одно из самых первых и самых главных слов. Отец — кормилец и защитник семьи, надежный друг и советчик», — написал Сергей Аксенов.

Отец в семье должен быть примером для детей, считает глава Крыма и прививать им самые важные качества — ответственность, трудолюбие и терпение. От мужчины в доме зависит и отношение к женщине, любовь к Родине, уважение к старшим.

«Знаю это на собственном опыте. Горжусь своим отцом и благодарю его за все, что он для меня сделал», — написал Сергей Аксенов.

Руководитель республики разместил несколько фото из своего семейного альбома, где он со своим отцом — Валерием Николаевичем Аксеновым. Аксенов старший родился в 1949 году в городе Потсдам на территории Германии. В Молдавии окончил Государственный педагогический институт в городе Бельцы. Сейчас Валерий Аксенов является депутатом Государственного совета Крыма.

Глава Крыма в День отца пожелал мужчинам, выполняющим воинский долг на передовой здоровья и благополучия.

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