Аксенов в День отца показал свое детское фото с отцом на Мамаевом кургане

«Папа. Одно из самых первых и самых главных слов. Отец — кормилец и защитник семьи, надежный друг и советчик», — написал Сергей Аксенов.
Отец в семье должен быть примером для детей, считает глава Крыма и прививать им самые важные качества — ответственность, трудолюбие и терпение. От мужчины в доме зависит и отношение к женщине, любовь к Родине, уважение к старшим.
«Знаю это на собственном опыте. Горжусь своим отцом и благодарю его за все, что он для меня сделал», — написал Сергей Аксенов.
Руководитель республики разместил несколько фото из своего семейного альбома, где он со своим отцом — Валерием Николаевичем Аксеновым. Аксенов старший родился в 1949 году в городе Потсдам на территории Германии. В Молдавии окончил Государственный педагогический институт в городе Бельцы. Сейчас Валерий Аксенов является депутатом Государственного совета Крыма.
Глава Крыма в День отца пожелал мужчинам, выполняющим воинский долг на передовой здоровья и благополучия.