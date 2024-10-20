Глава администрации Ростова-на-Дону принял участие в Дне древонасаждения

— Прохладно, но это самое идеальное время для высадки. На территории школы № 72 вместе с ребятами и их родителями высадили Аллею школьной семьи. После этого, можно сказать, вырос целый лес из 65 деревьев. Это были сосны, туи, клены, березы, липы, церсисы, рябины, — рассказал Алексей Логвиненко.