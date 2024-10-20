Глава администрации Ростова-на-Дону принял участие в Дне древонасаждения

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вместе с жителями донской столицы в прошедшую субботу принял участие в осеннем Дне древонасаждения.
Ежегодную акцию в этом году провели во дворах, парках, скверах и на общественных пространствах. Новые деревья и кустарники высаживали около школ, детсадов, учреждений соцзащиты, спорта, здравоохранения, рядом с предприятиями.
— Прохладно, но это самое идеальное время для высадки. На территории школы № 72 вместе с ребятами и их родителями высадили Аллею школьной семьи. После этого, можно сказать, вырос целый лес из 65 деревьев. Это были сосны, туи, клены, березы, липы, церсисы, рябины, — рассказал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер поручил проконтролировать уход за саженцами. Также школьники в честь предстоящего Дня отца угостили взрослых, в том числе главу администрации города, яблочным пирогом.
После этого Алексей Логвиненко отправился на Зеленый остров, там также проводилась высадка озеленения.
— Важно, чтобы Зеленый остров оправдывал свое название. В пешеходной зоне вместе с депутатом Заксобрания Дона Дмитрием Сизякиным, председателем общественной палаты города Михаилом Чернышевым, депутатами, жителями, волонтерами и студентами высадили 35 деревьев и 8 кустарников, — сообщил Алексей Логвиненко.
Теперь территорию украшают сосны, ивы, катальпы и можжевельник. Организаторы акции не только раздали рабочий инвентарь, но и угостили всех горячем чаем и выпечкой, работала полевая кухня.
Напомним, ранее глава городской администрации сообщил, что всего в Дне древонасаждения в Ростове-на-Дону приняли участие почти 7 тысяч человек. Было высажено более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников.