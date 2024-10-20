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Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем отца

Глава Краснодарского края поздравил с Днем отца.

Источник: администрация Краснодарского края

День отца каждый год отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2024-м он выпал на 20 число.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что День отца — один из самых молодых праздников в стране.

«Отец — это опора семьи. Тот, кто защитит, научит, подскажет и в любой момент придет на помощь. А главное — станет примером во всем», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор Краснодарского края рассказал о Геннадии Кочерге. Мужчина из Мостовского района — отец семерых детей. Трое его сыновей — участники СВО.

«На примере своего деда, участвовавшего в трех войнах, отец воспитал сыновей патриотами, трудолюбивыми и справедливыми людьми», — добавил Кондратьев.

Добавим, что День России отмечается в России в четвертый раз. Праздник был учрежден указом Президента России Владимира Путина в 2021-м.