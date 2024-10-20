Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем отца

День отца каждый год отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2024-м он выпал на 20 число.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что День отца — один из самых молодых праздников в стране.
«Отец — это опора семьи. Тот, кто защитит, научит, подскажет и в любой момент придет на помощь. А главное — станет примером во всем», — подчеркнул глава региона.
Также губернатор Краснодарского края рассказал о Геннадии Кочерге. Мужчина из Мостовского района — отец семерых детей. Трое его сыновей — участники СВО.
«На примере своего деда, участвовавшего в трех войнах, отец воспитал сыновей патриотами, трудолюбивыми и справедливыми людьми», — добавил Кондратьев.
Добавим, что День России отмечается в России в четвертый раз. Праздник был учрежден указом Президента России Владимира Путина в 2021-м.