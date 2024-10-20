В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией

«Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми», — пояснил он.
По словам дипломата, «на этом направлении проведена серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы, что упростило жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами».
«Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске», — добавил он.
«Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями. Рассчитываем, что такая мера позволит перейти к полностью “домашним” тарифам на пространстве Союзного государства. Это станет ощутимым для всех эффектом от российско-белорусской интеграции», — заключил Полищук.