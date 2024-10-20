Лавров: страны Африки должны стать постоянными членами Совбеза ООН

«Такие страны, как Индия, Бразилия, представители Африки одновременно с ними давно должны быть на постоянной основе в Совете Безопасности. Это необходимо для того, чтобы была обеспечена репрезентативность, представленность мирового большинства», — сказал министр в разговоре с изданием «Аргументы и факты».