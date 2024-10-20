Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
«Я не против интеграции с ЕС, но отказался брать бюллетень для голосования в знак протеста против действий нынешней власти», — сообщил Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.