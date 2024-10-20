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Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в референдуме по вопросу европейской интеграции.

Источник: © РИА Новости

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.

«Я не против интеграции с ЕС, но отказался брать бюллетень для голосования в знак протеста против действий нынешней власти», — сообщил Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.