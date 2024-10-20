Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.