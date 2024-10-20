Мэр Кишинева рассказал, как проголосовал на выборах в Молдавии

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
«Я голосовал за настоящее и будущее наших детей, голосовал за то, чтобы все граждане получили лучшую жизнь, достойные зарплаты, смогли справиться с вызовами, которые стоят перед нами. Нужно многое сделать в стране, только с профессиональными людьми мы можем это изменить, все только начинается», — заявил Чебан.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.