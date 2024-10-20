Le Monde: США не против приглашения Украины в НАТО при избрании Харрис

Приглашение в НАТО — не единственный амбициозный пункт «плана победы». Зеленский также потребовал, чтобы на Западе ВСУ разрешили дальнобойные удары по России, выдали для этого оружие и поделились данными разведки, а соседние страны должны помочь Украине сбивать российские ракеты и дроны. Кроме того, президент предложил разместить на территории Украины «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы. Взамен он предложил другим государствам разрабатывать критические ресурсы Украины: месторождения урана, титана, лития, графита и других полезных ископаемых, потенциальная выгода от реализации проектов оценивается в триллионы долларов.