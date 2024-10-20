Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ

СЕУЛ, 20 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну 16 октября заявил, что готов продолжительно и стабильно развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами ради защиты мира и безопасности, развития и процветания региона, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: AP 2024

Си Цзиньпин выразил «искреннюю признательность» Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени.

«Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете», — заявил Си Цзиньпин.

Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу — счастья и благополучия, а КНДР — расцвета и процветания.