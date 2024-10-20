Си Цзиньпин заявил о готовности развивать дружбу с КНДР, сообщили СМИ

Си Цзиньпин выразил «искреннюю признательность» Ким Чен Ыну за то, что тот поздравил его с 75-летием основания КНР. Он заявил, что традиционная дружба КНР и КНДР становится еще более крепкой с течением времени.
«Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете», — заявил Си Цзиньпин.
Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия, северокорейскому народу — счастья и благополучия, а КНДР — расцвета и процветания.