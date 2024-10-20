В Казани Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития

В столице Татарстана 20 октября глава республики Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. Она прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС (22−24 октября).
«Замечательно, что не только я, но и все мы здесь познакомимся теперь с Казанью. Я представляю банк БРИКС, мы занимаемся инвестициями, и мы должны знать не только страны, мы должны понимать из каких регионов они состоят», — сказала во время встречи Дилма Роуссефф.
Рустам Минниханов, в свою очередь, предложил президенту НБР возобновить работу банка по заявленным ранее проектам Татарстана, которые связаны с развитием территорий и инфраструктуры ряда исторических поселений республики.