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В Казани Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития

Дилма Роуссефф прибыла в Татарстан для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

Источник: пресс-служба главы Татарстана

В столице Татарстана 20 октября глава республики Рустам Минниханов встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. Она прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС (22−24 октября).

«Замечательно, что не только я, но и все мы здесь познакомимся теперь с Казанью. Я представляю банк БРИКС, мы занимаемся инвестициями, и мы должны знать не только страны, мы должны понимать из каких регионов они состоят», — сказала во время встречи Дилма Роуссефф.

Рустам Минниханов, в свою очередь, предложил президенту НБР возобновить работу банка по заявленным ранее проектам Татарстана, которые связаны с развитием территорий и инфраструктуры ряда исторических поселений республики.