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Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём отца

Глава Северной столицы пожелал здоровья, счастья и благополучия, спокойствия в семье и успехов.

Источник: Freepik

С 2021 года в третье воскресенье октября в России празднуется День отца. Этот праздник был учрежден указом президента России.

Никогда не поздно поздравить своих отцов, сказать им добрые слова и подарить заботу. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В нашем обществе традиционно велика роль мужчины в ответственности за благополучие и будущее детей. Надежные, трудолюбивые, твердые характером и умеющие принимать решение отцы — опора семьи. Они — наставники и, порой, первые герои для сыновей и дочерей. Личный пример отца — гарантия того, что ребенок вырастет достойным членом общества.

Александр Беглов

Особенно важна роль отца в многодетных семьях. С каждым годом в Петербурге их становится всё больше. Сегодня в нашем городе более 55 тысяч таких семей — на 2 тысячи больше, чем год назад.

Задачи, которые решает правительство Санкт‑Петербурга: помочь семьям в воспитании детей, создать условия для раскрытия их талантов, получения образования и востребованной профессии, занятий спортом и творчеством.

Отметим, что с 1 сентября Северная столица стала первым городом в России, отменившим родительскую плату за детский сад. В 2024 году будет полностью ликвидирован дефицит школ и детсадов.

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