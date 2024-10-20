Глава Башкирии поздравил «Семью года» из Языково

Четверо их сыновей хорошо учатся, занимаются спортом, участвуют в различных конкурсах и разделяют с родителями творческие увлечения, — рассказал Радий Хабиров. — Поздравляю семью Якуповых с победой в конкурсе. А всех жителей нашей республики — с Днём отца! Быть отцом — это и честь, и большая ответственность. А прежде всего — огромное счастье. Знаю по себе".