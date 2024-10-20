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В Крыму оценили сумму претензий к Украине из-за блокад полуострова

Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что сумма претензий к Украине из-за блокад полуострова может достигнуть сотен триллионов рублей.

В беседе с ТАСС он отметил, что «особое внимание уделяется подготовке исков по блокадам, организованным киевским режимом», включая ущерб от атак беспилотников и терактов на Крымском мосту.

Ранее предприятия Крыма подали иски в Арбитражный суд на сумму более 2,5 трлн рублей за водную блокаду. Региональные власти выиграли иск об энергоблокаде на сумму свыше 3,15 трлн рублей. Также планируется оценка ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины. Госсовет готовит иск о лингвистической блокаде из-за попыток навязать крымчанам «нетрадиционный украинский язык». Константинов заявил о намерении обращаться с исками в международные суды.