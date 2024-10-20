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Регионы России получат 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку по ЖКУ

Регионы России получат 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку по ЖКУ.

Источник: Башинформ

Регионы РФ получат более 12,4 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Эта льгота предоставляется ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация за счет федерального бюджета — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Так же существует субсидия на оплату ЖКУ — она предоставляется в случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю расходов граждан в совокупном доходе семьи, а именно:

— для многодетных и неполных семей — 13%;

— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет — 18%;

— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет — 16%;

— для других категорий граждан — 20%.

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