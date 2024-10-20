Регионы России получат 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку по ЖКУ.

Регионы РФ получат более 12,4 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Эта льгота предоставляется ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация за счет федерального бюджета — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Так же существует субсидия на оплату ЖКУ — она предоставляется в случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю расходов граждан в совокупном доходе семьи, а именно:
— для многодетных и неполных семей — 13%;
— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет — 18%;
— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет — 16%;
— для других категорий граждан — 20%.