В Казани на саммите БРИКС VIP-гостям предоставят автомобили Aurus

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Все это время для гостей и участников мероприятия перед зданием Госсовета республики будет работать выставка «Сделано в Татарстане». К ней уже подогнали производимые в регионе автомобили представительского класса Aurus.