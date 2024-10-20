В Казани на саммите БРИКС VIP-гостям предоставят автомобили Aurus

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Все это время для гостей и участников мероприятия перед зданием Госсовета республики будет работать выставка «Сделано в Татарстане». К ней уже подогнали производимые в регионе автомобили представительского класса Aurus.
Как отметил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, эти автомобили будут предоставлены в распоряжение главам тех государств, которые прибудут на саммит без своих машин, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что выставка «Сделано в Татарстане» будет работать с 20 по 25 октября. На ней представлены не только Aurus, но также грузовики КамАЗ, тракторы и вертолеты.