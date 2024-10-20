Залужный допустил уступку РФ территорий для достижения мира на Украине

По его словам, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий. «Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме, — сказал Залужный журналистам после выступления в одном из лондонских аналитических центров. — Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его».