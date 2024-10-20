На Западе рассказали о последствиях принятия «плана победы» Зеленского для Украины

«Украина предлагает Западу полезные ископаемые. “План победы” Зеленского предусматривает, что Соединенные Штаты и Европейский союз будут совместно использовать важнейшие природные ресурсы Украины и ее экономический потенциал», — указано в материале.
Портал передает слова Зеленского, который заявлял, что на Украине есть множество ценных материалов стоимостью триллионы долларов США, которые могут быть интересны Западу.
Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу (ЕС) и США разместить на территории страны «неядерный пакет сдерживания» России. Подробности составляющей «пакета» он не раскрыл.