Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии

Он уверен в том, что граждане страны сделают выбор за развитие Молдавии. «Чтобы наша страна сохранилась как государство, а граждане нашей страны процветали. И Молдова, наконец-то, стала страной, из которой не захотят те, кто находятся в республике, уезжать, а те, кто находится за границей, хотели бы как можно быстрей в нее вернуться», — пояснил политик.