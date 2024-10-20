Усатый отказался участвовать в референдуме в Молдавии

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
«Я брал один единственный бюллетень на выборы президента, но не на референдум. Я говорил прежде, что буду бойкотировать то, что было сделано, для того, чтобы кто-то продлил себе власть еще на четыре года», — сказал Усатый журналистам.
Он уверен в том, что граждане страны сделают выбор за развитие Молдавии. «Чтобы наша страна сохранилась как государство, а граждане нашей страны процветали. И Молдова, наконец-то, стала страной, из которой не захотят те, кто находятся в республике, уезжать, а те, кто находится за границей, хотели бы как можно быстрей в нее вернуться», — пояснил политик.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
В рамках референдума гражданам нужно будет ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.