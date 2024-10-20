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Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила РИА Новости, что на выборах она проголосовала за нейтральную республику, в которой будет царить мир.

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

На избирательный участок Влах пришла со своей дочерью, которая также приняла участие в голосовании.

«Мы сегодня голосовали за нейтральную Молдову, за мирную Молдову, голосовали за Молдову, из которой молодые люди и жители нашей страны уезжать не будут. Мы голосовали за Молдову, в которой будет объединенное общество, в которой будет гармония, в которой все будут чувствовать себя комфортно, за Молдову, в которой президент Республики Молдова будет заботиться о гражданах нашей страны», — заявила Влах.

Она заверила, что вместе с дочерью верит в будущее республики.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.