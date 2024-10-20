Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии

«Мы сегодня голосовали за нейтральную Молдову, за мирную Молдову, голосовали за Молдову, из которой молодые люди и жители нашей страны уезжать не будут. Мы голосовали за Молдову, в которой будет объединенное общество, в которой будет гармония, в которой все будут чувствовать себя комфортно, за Молдову, в которой президент Республики Молдова будет заботиться о гражданах нашей страны», — заявила Влах.