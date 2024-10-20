Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии

«Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям», — заявила Санду журналистам на выходе из избирательного участка.
Санду, чей президентский мандат завершается в декабре, отметила, что в течение дня будет следить за ходом голосования.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.