Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
«Я отдала свой голос за мир и гражданское согласие, за укрепление суверенитета и нейтрального статуса. Жители Республики Молдова заслуживают, чтобы ими руководил президент, способный сплотить наше общество и направить его энергию на созидание и развитие», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она призвала жителей автономии и соотечественников за рубежом обязательно принять участие в голосовании.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.