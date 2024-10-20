Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК

«У нас есть информация от наших представителей за рубежом, которые сообщают, что у глав избирательных бюро есть указание от ЦИК не пускать представителей, нам предлагают опротестовать это решение в суде. Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями», — добавил политик.