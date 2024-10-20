Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин

«Мы все еще ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили — официально и не официально — поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они (Скрипали — ред.) не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет», — сказал посол в интервью британскому телевидению.