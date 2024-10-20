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Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он уже провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба руководителя российского региона.

Источник: РИА "Новости"

«Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком. Он прибыл ночью прямым рейсом Белград — Казань и планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в Казани», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Додик поблагодарил Минниханова за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС.

В рамках встречи глава Татарстана напомнил, что во время Петербургского международного экономического форума был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской. «Подготовлен план мероприятий по реализации протокола. Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской» — цитирует пресс-служба Минниханова.

Также стороны подписали план мероприятий, который включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.

16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, которые прибудут в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.