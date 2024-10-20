Явка на выборах в Молдавии превысила 25 процентов

«До этого часа в голосовании приняли участие около 717 тысяч человек (это более 25% избирателей. — Прим. ред.). К 12:00 в референдуме приняли участие 144 тысяч избирателей — 16,14% избирателей», — сказала она.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы. Также сегодня организован референдум, в рамках которого жители республики должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
Активно, в частности, проходит голосование в посольстве республики в России. Как заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец, такого ажиотажа не было никогда. Он отметил, что гордится за молдаван, желающих изменить ситуацию в стране.
В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. В частности, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.
Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.
Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в «фарс и междусобойчик».
При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.