ЦИК в Молдавии уведомили о 20 нарушениях на выборах президента

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
«ЦИК ответственно следит за справедливым и прозрачным проведением избирательного процесса. Генеральный инспекторат полиции зафиксировал около 20 инцидентов, связанных с выборами (по данным на 13.00 — ред.). К ним относятся фотографирование бюллетеней — семь случаев, порча бюллетеней, шесть случаев предвыборной агитации, два случая организованной перевозки избирателей и три случая обоснованных подозрений в коррупции избирателей», — заявила Караман.
По ее словам, все эти случаи изучаются правоохранительными органами.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.