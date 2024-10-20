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Рогозин объяснил «смену прописки» Черноморского флота

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин объяснил «смену прописки» Черноморского флота России. По его словам, это произошло из-за беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Источник: РИА "Новости"

«Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — рассказал Рогозин.

По его словам, военная система бывает неповоротлива, но на новые угрозы необходимо быстрее реагировать.

Ранее стало известно, что вертолеты Черноморского флота России начали оснащать пулеметами с тепловизорами. Речь идет об установке на вертолеты комплекса «Кречет», способного уничтожать, в частности, безэкипажные катера.