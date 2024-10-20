Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин объяснил «смену прописки» Черноморского флота России. По его словам, это произошло из-за беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».