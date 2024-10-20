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Минниханов показал видео в честь Дня отца

Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео в честь Дня отца.

На опубликованных кадрах показано, какую важную роль играет отец в жизни каждого ребенка. Именно папы становятся первыми учителями своих детей, становятся примером мужества и телохранителями всей семьи.

Также в ролике показано, как отцы прививают детям любовь к спорту, технике.

«Мы выросли здоровыми, без забот и в радости. Спасибо, папа, за все!» — говорится в видео.

От себя Минниханов также поздравил с отцовским днем, подчеркнув, что хороший отец может дать ребенку больше, чем сто хороших наставников.