Венгрия обвинила ЕС в попытке вмешательства в политику страны

Тем не менее правительство Венгрии не намерено отказываться от своей социально ориентированной экономической политики. По словам Ковача, с 2010 года венгерское правительство последовательно придерживается следующей позиции: «если в венгерской экономике возникают проблемы, которые в основном являются результатом проблем европейской экономики, то власти не будут заставлять людей расплачиваться за это».