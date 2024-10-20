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Венгрия обвинила ЕС в попытке вмешательства в политику страны

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Суверенитет и правительство Венгрии подверглись лобовой атаке на саммите Евросоюза в Брюсселе 17—18 октября, где были предприняты попытки вмешательства во внутреннюю политику страны. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Источник: Reuters

Он рассказал, что премьер-министр Виктор Орбан хотел обсудить на совещании с коллегами программу венгерского председательства в Совете ЕС и подготовку пакта о конкурентоспособности ЕС, но вместо этого была предпринята «лобовая атака на суверенитет Венгрии и ее правительство».

«До сих пор это происходило из-за миграционной и демографической политики или снижения коммунальных платежей. Два года назад Венгрия подверглась нападкам из-за своей позиции против российско-украинской войны, а теперь на повестке дня стоит налоговая политика [страны, которая не нравится Брюсселю]», — пояснил госсекретарь.

Тем не менее правительство Венгрии не намерено отказываться от своей социально ориентированной экономической политики. По словам Ковача, с 2010 года венгерское правительство последовательно придерживается следующей позиции: «если в венгерской экономике возникают проблемы, которые в основном являются результатом проблем европейской экономики, то власти не будут заставлять людей расплачиваться за это».

Госсекретарь не исключил, что если сегодня руководство ЕС вмешивается в социальную, экономическую и фискальную политику Будапешта, то «в будущем учреждения и бюрократы в Брюсселе займут определенную позицию по таким вопросам, как партийная политика Венгрии».

ЕС