Венгрия обвинила ЕС в попытке вмешательства в политику страны

Он рассказал, что премьер-министр Виктор Орбан хотел обсудить на совещании с коллегами программу венгерского председательства в Совете ЕС и подготовку пакта о конкурентоспособности ЕС, но вместо этого была предпринята «лобовая атака на суверенитет Венгрии и ее правительство».
«До сих пор это происходило из-за миграционной и демографической политики или снижения коммунальных платежей. Два года назад Венгрия подверглась нападкам из-за своей позиции против российско-украинской войны, а теперь на повестке дня стоит налоговая политика [страны, которая не нравится Брюсселю]», — пояснил госсекретарь.
Тем не менее правительство Венгрии не намерено отказываться от своей социально ориентированной экономической политики. По словам Ковача, с 2010 года венгерское правительство последовательно придерживается следующей позиции: «если в венгерской экономике возникают проблемы, которые в основном являются результатом проблем европейской экономики, то власти не будут заставлять людей расплачиваться за это».
Госсекретарь не исключил, что если сегодня руководство ЕС вмешивается в социальную, экономическую и фискальную политику Будапешта, то «в будущем учреждения и бюрократы в Брюсселе займут определенную позицию по таким вопросам, как партийная политика Венгрии».