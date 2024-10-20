В Казани Рустам Минниханов встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком

«Хочу подтвердить высокий уровень нашей дружбы. В самое ближайшее время мы сформируем рабочие группы, чтобы уточнить все шаги по реализации нашего плана взаимодействия. Нас особенно интересует опыт республики по развитию инновационной сферы. Большой простор для совместной работы мы видим в области культуры, туризма и образования. Считаю, что республике Сербской также есть что предложить Татарстану», — заявил Додик.