В Казани Рустам Минниханов встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком

В воскресенье, 20 октября, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. Он прибыл в столицу республики для участия в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября.
«Мы заинтересованы в расширении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов», — сказал Минниханов во время встречи.
В ответ на это Милорад Додик подтвердил намерения развивать сотрудничество с Татарстаном по всем отраслям.
«Хочу подтвердить высокий уровень нашей дружбы. В самое ближайшее время мы сформируем рабочие группы, чтобы уточнить все шаги по реализации нашего плана взаимодействия. Нас особенно интересует опыт республики по развитию инновационной сферы. Большой простор для совместной работы мы видим в области культуры, туризма и образования. Считаю, что республике Сербской также есть что предложить Татарстану», — заявил Додик.
В итоге глава Татарстана и президент Сербии подписали план мероприятий по осуществлению сотрудничества в различных сферах до 2026 года.