Путин и Вучич созвонились впервые с мая 2022 года

«Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним вопросам, включая экономические, и я особенно поблагодарил президента Путина за то, что через (главу ''Газпрома''.— ''Ъ'') Алексея Миллера он обеспечил, что Россия и этой зимой предоставит Республике Сербия достаточные объемы газа», — рассказал Вучич в обращении, опубликованном в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
Александр Вучич заявил что все нерешенные вопросы стороны обсудят «в ближайший период». Он подчеркнул, что Сербия не планирует вводить санкции против России, и поблагодарил за поддержку усилий сербской стороны в ООН. «Я верю, что это поспособствует дальнейшему развитию сербско-российских отношений и что мы сможем не только помогать друг другу, но и развивать доверие между нашими народами и нашими странами», — заключил Вучич.
Последний раз Александр Вучич и Владимир Путин общались по телефону 29 мая 2022 года. В сентябре 2024-го сербские власти сообщили о планах Вучича позвонить Путину в преддверии саммита БРИКС в Казани, который состоится