Путин и Вучич созвонились впервые с мая 2022 года

Александр Вучич заявил что все нерешенные вопросы стороны обсудят «в ближайший период». Он подчеркнул, что Сербия не планирует вводить санкции против России, и поблагодарил за поддержку усилий сербской стороны в ООН. «Я верю, что это поспособствует дальнейшему развитию сербско-российских отношений и что мы сможем не только помогать друг другу, но и развивать доверие между нашими народами и нашими странами», — заключил Вучич.