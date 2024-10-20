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Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Израиль учитывает позицию США, но будет принимать решения, исходя из собственных интересов, подчеркнул израильский министр во время беседы.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Нетаньяху повторил то, что он уже говорил публично: Израиль принимает во внимание все проблемы, волнующие администрацию США, однако в конечном итоге мы примем решения, основываясь на национальных интересах», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера, которое приводит The Times of Israel.

В августе Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху о сделке о прекращении огня в секторе Газа. 15 октября СМИ сообщили, что администрация президента США потребовала от Израиля разрешить гуманитарный кризис в Газе в течение месяца, иначе будет введено эмбарго на поставки оружия.

Трамп Дональд