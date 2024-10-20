Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

В августе Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху о сделке о прекращении огня в секторе Газа. 15 октября СМИ сообщили, что администрация президента США потребовала от Израиля разрешить гуманитарный кризис в Газе в течение месяца, иначе будет введено эмбарго на поставки оружия.