Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

«Премьер-министр Нетаньяху повторил то, что он уже говорил публично: Израиль принимает во внимание все проблемы, волнующие администрацию США, однако в конечном итоге мы примем решения, основываясь на национальных интересах», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера, которое приводит The Times of Israel.
В августе Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху о сделке о прекращении огня в секторе Газа. 15 октября СМИ сообщили, что администрация президента США потребовала от Израиля разрешить гуманитарный кризис в Газе в течение месяца, иначе будет введено эмбарго на поставки оружия.