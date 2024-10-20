В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Вучича

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах», — говорится в сообщении.
Также стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений России и Сербии, основанных на культурно-исторической общности и единстве оценок. При этом Вучич поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Сербии. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Президент РФ рассказал о ходе специальной военной операции.
Путин и Вучич подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского сотрудничества и условились продолжать поддерживать личные контакты.
О разговоре с Путиным Вучич рассказал в социальных сетях ранее в этот день. По его словам, беседа, приуроченная к 80-летию освобождения Белграда от фашистов, была долгой, открытой и содержательной.
До этого, 9 октября, вице-премьер Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. Политик подчеркнул, что на данный момент она является единственным государством Европы, которое не поддерживает антироссийскую истерию.