В онкологическом центре Калининградской области сменился главный врач

Степан Миракян переехал в Калининград в 2017 году. Тогда же он принял участие в организации новых отделений онкологии и колопроктологии Центральной городской клинической больницы. В сентябре того же года Миракян возглавил городскую больницу № 2. В июне 2023 года медик покинул руководство второй больницей Калининграда. Министерство здравоохранения региона тогда отметило, что решения Миракяна связано с семейными обстоятельствами. Спустя время он перешёл на работу в онкоцентр. В частности, именно Миракян рассказал «Новому Калининграду», почему областные власти не закупили в медицинское учреждение аппаратуру для ПЭТ-КТ.