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«Даже Камала Харрис». СМИ сообщили Украине плохие новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2024

«Даже если Камала Харрис станет президентом, вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Обозреватель также добавил, что европейские страны из-за своих экономических и энергетических проблем также хотели бы завершения боевых действий на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.