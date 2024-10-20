«Даже если Камала Харрис станет президентом, вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов», — говорится в материале.
Обозреватель также добавил, что европейские страны из-за своих экономических и энергетических проблем также хотели бы завершения боевых действий на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.